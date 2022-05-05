Премьер Великобритании Борис Джонсон обсудил с Владимиром Зеленским предоставление Украине "вооружений большей дальности". Какое именно оружие обсуждали стороны - не сообщается.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на правительство Великобритании.

На Даунинг-стрит заявили, что в телефонном разговоре Джонсон и Зеленский обсудили "события на поле боя и требования украинских вооруженных сил".

Это включало "предоставление оружия большей дальности для предотвращения бомбардировок гражданского населения".

"Страна" сообщала, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что Лондон будет поставлять Украине оружие, способное поражать российские военно-морские силы в Черном море, где блокируются украинские порты.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине противокорабельные ракеты, бронемашины и радары, которые вошли в пакет на 300 миллионов фунтов.

В тоже время Зеленский просил у США многоразовые высокоточные дроны, реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты для разблокирования украинских портов.