Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" отреагировал на публикацию "Украинской правды" о том, что переговорный процесс и подготовка встречи Зеленского и Путина зашли в тупик после визита в Киев Бориса Джонсона.

"Насчет этой публикации и предыдущей публикации этого издания могу сказать, что журналисты "промахнулись". Либо это просто ошибка, либо у них неверные источники, которые на самом деле далеки от переговорного процесса, либо это сознательная манипуляция", - сообщил "Стране" Никифоров.

На вопрос о том, считает ли он ошибочным тезис о том, что переговоры застопорились после визита премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев, Никифоров ответил: "Во многих случаях причинно-следственные связи в статье неправильны".

Впрочем, Никифоров подтвердил, что переговоры между Украиной и Россией сейчас на паузе.

"Контактные группы, которые были в Стамбуле, на связи. Они могут организовать очередной раунд переговоров в любой момент. Другое дело, что в основном по всем вопросам, о которых они были уполномочены договариваться, они уже договорились. Теперь остаются самые сложные и принципиальные решения - по гарантиям безопасности и территориальной целостности Украины. Договориться по ним могут только президенты", - сказал пресс-секретарь Зеленского.

При этом украинская сторона не отказывается от встречи на уровне президентов двух стран.

"Президент Украины при каждом случае повторяет, что он готов встречаться с президентом России и проводить переговоры. Встречной готовности со стороны России мы не видим. По каким причинам - это пусть комментирует российская сторона", - сообщил "Стране" Никифоров.

Он также прокомментировал предположение о том, что ужесточение позиции украинской власти на переговорах с Россией связано в том числе и с позицией коллективного Запада, который настроен не на заключение мирного соглашения с Путиным, а на его максимальное ослабление и капитуляцию. Мол, если Украина и готова подписывать с Путиным соглашения о гарантиях, то коллективный Запад - не готов.

"Соглашение о гарантиях - это часть вероятной мирной конструкции. Форматы будущих соглашений еще не определены. Вопрос окончания военных действий - это вопрос решения между Украиной и Россией. А говорить о желаниях коллективного Запада должен сам Запад", - сказал Сергей Никифоров.

На вопрос "Страны", влияют ли разговоры и встречи Зеленского с представителями стран Запада на переговорный процесс и позицию Украины, пресс-секретарь Зеленского ответил: "Встречи и разговоры, которые проводит президент с западными лидерами, влияют на уровень поддержки Украины. Они не влияют на ход переговоров с Россией".

Пресс-секретарь Зеленского дал понять, что Украина пока не намерена выходить из переговорного процесса несмотря на заявления ряда представителей украинской власти о том, что мирного соглашения с РФ не будет, а воевать придется до капитуляции России. По словам Никифорова, такие заявления являются частным мнением этих людей, высказанным на эмоциях.

"Это то, о чем говорил президент Украины: каждая Буча, каждый Мариуполь, каждое преступление российских войск делает переговоры и достижение некоего мирного соглашения все сложнее. Оно вызывает сильные эмоции у представителей украинской власти и провоцирует такие заявления о капитуляции России. Но это не является консолидированным мнением украинской власти", - заявил Никифоров.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.