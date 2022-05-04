В Василькове Киевской области назовут набережную в честь премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Об этом заявила мэр Василькова Наталья Баласинович на своей странице в Facebook.

"Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, как он себя называет BORISJOHNSONUK. Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить российского захватчика", - написала она.

Напомним, вчера Джонсон выступил перед Радой. Он пообещал военную помощь на 300 млн фунтов. Вместе с тем британский премьер стал первым мировым лидером, выступающим перед парламентом с начала войны.

Также ранее Зеленский заявил, что "Британия - пример для Запада в поддержке Украины".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

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