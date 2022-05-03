Великобритания передаст Вооруженным силам Украины беспилотники Malloy T150, способные доставлять тяжелое оборудование войскам на передовой.

Об этом сообщает Sky News.

Поставка беспилотников является частью нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов, объявленного сегодня Борисом Джонсоном.

Беспилотники имеют дальность полета 70 км и могут нести до 68 кг оборудования. Их производит британская компания Malloy Aeronautics.

Ранее мы писали, что Зеленский обсудил с премьером Великобритании совместные усилия для прекращения войны в Украине.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как Лондон предлагает поменять мир после войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.