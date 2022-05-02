На днях министр иностранных дел Британии Лиз Трасс произнесла весьма знаковую речь.

Она выступила на пасхальном банкете у лорда-мэра лондонского Сити и расписала, как должен измениться мир после начала войны в Украине.

Судя по речи Трасс, Британия претендует на полное изменение мировой парадигмы развития. Процесс глобализации, как мы его представляем сегодня, в этом случае будет свернут. И наступит эра новой "холодной войны".

"Страна" анализирует манифест главы Форин Офиса.

О чем заявила Лиз Трасс

Министр начала с того, что Китай и Россия оказались неправы в своих оценках либерализма - он не умер, а Запад не приходит в упадок. Это показал апрель 2022 года, когда "свободный мир объединился вокруг Украины в ее смелой борьбе за свободу и самоопределение".

Судьба Украины, по ее мнению, висит на волоске, а победа Путина принесет "ужасные последствия для всего земного шара". Поэтому нужно удвоить поддержку Киеву, но не только. Сам Запад в целом нуждается в перезагрузке.

"Архитектура, призванная гарантировать мир и процветание, потерпела неудачу в Украине. Структуры экономики и безопасности, которые были созданы после Второй мировой войны и холодной войны, скорее допускали, чем сдерживали агрессию", - уверена Трасс.

По ее мнению, ООН и Большая двадцатка больше не могут эффективно функционировать, пока Россия остается в этих организациях. Даже СССР был менее опасен, поскольку "вел себя на мировой арене с некоторой рациональностью".

Трасс говорит, что в 90-е годы Запад снял ограничения на торговлю, инвестиции и технологии в Россию. Хотя это не совсем так: американская поправка Дженсона-Вэника, вводившая целый ряд торговых ограничений против СССР, действовала против нынешней России до 2012 года (для Украины ее отменили в 2002 году).

В любом случае, она считает, что Путин опрокинул международные правила, и теперь их нужно пересматривать, формируя новые союзы в сфере экономики и безопасности.

"Мы уже активизировались в Украине. Война на Украине — это наша война, это война всех, потому что победа Украины — стратегический императив для всех нас. Тяжелое вооружение, танки, самолеты — глубоко погружаемся в наши запасы, наращиваем производство. Нам нужно сделать все это", - заявила глава Форин Офиса.

После войны Украина должна получить "план Маршалла" и восстановление своей экономики при помощи Запада - "международные усилия по восстановлению городов, возрождению их промышленности и обеспечению их свободы на долгий срок".

Нужно, по словам Трасс, вытеснить Россию со всей Украины. "И это должно стать катализатором более широких изменений. Эту жесткую позицию мы должны применить и к угрозам, которые возникают за пределами Украины. Наш новый подход основан на трех направлениях: военная мощь, экономическая безопасность и более глубокие глобальные союзы", - заявила она.

Далее она подробно рассказывает о всех трех направлениях. Которые, как сказано выше, Украиной не ограничиваются.

Военная мощь. Трасс призывает активнее вооружать страны, которым Запад ранее помогал менее интенсивно. А именно - западным Балканам, Молдове и Грузии.

Второе слагаемое - неприкосновенность политики открытых дверей НАТО в контексте Финляндии и Швеции, которые готовятся туда вступить.

Третий тезис - Альянс должен стать более глобальным и решать задачи в том числе для защиты Тайваня от Китая. То есть распространить свои возможности на индо-тихоокеанский регион без прямого вовлечения в НАТО местных государств.

Последнее говорит о том, что для Трасс не исключен сценарий "прокси-войны" с Китаем - путем снабжения оружием его оппонентов.

Четвертый тезис - страны НАТО должны запустить рост расходов на вооружение, и сумма в 2% от ВВП "должна быть полом, а не потолком".

Экономическая безопасность. Трасс предлагает более активно сращивать экономику с вопросами безопасности.

"Мы понимаем, что рост за счет дешевого газа и денег, выкачиваемых из клептократий, — это рост, построенный на песке. Это не то же самое, что реальный устойчивый рост за счет более высокой производительности и больших инноваций", - сказала Трасс, обратившись к странам, которые со скрипом вводят энергетические санкции против России или пытаются максимально их отсрочить.

Санкции - по сути основной инструмент "новой экономики", которую описывает глава британского МИД. Причем они, по ее мнению, должны распространяться не только на Россию, но и на любую страну, которая "не будет играть по правилам".

"Доступ к мировой экономике должен зависеть от игры по правилам. Больше бесплатных пропусков быть не может. Мы показываем это на российско-украинском конфликте — российский пропуск был аннулирован. Мы бьём по ним всеми элементами экономической политики".

"Играть по правилам" должен и Китай.

"Пекин не осудил российскую агрессию или ее военные преступления. Российский экспорт в Китай вырос почти на треть в первом квартале этого года... Они комментируют, кто должен или не должен быть членом НАТО. И они быстро строят вооруженные силы, способные проецировать силу вглубь областей, представляющих европейский стратегический интерес", - перечисляет проблемы Лиз Трасс.

Но, считает она, "Китай не является непроницаемым".

"Говоря о подъеме Китая как о неизбежном явлении, мы делаем работу Китая вместо него. На самом деле их подъем не является неизбежным. Они перестанут расти, если не будут играть по правилам", - пригрозила министр.

По ее словам, Китаю нужна торговля со странами "Большой семерки", которые представляют половину мировой экономики. "Мы показали, что готовы отдавать предпочтение безопасности и уважению суверенитета, а не краткосрочной экономической выгоде", - прозрачно намекнула Трасс и на санкции против Китая в случае вторжения на Тайвань.

Далее она призвала строить зоны свободной торговли с Индией и Индонезией. И вместе бороться со "штормом цен" на энергоносители и продукты питания.

Более тесные глобальные союзы. Но все указанные меры невозможны без установления новых партнерских отношений между странами, которые будут формировать новые порядки в мире. Причем, исходя из ее слов, это должны быть не новые организации в виде ООН, а более узкие структуры. В качестве примеров она привела НАТО, G7, британское Содружество, блок AUKUS.

Трасс называет это "открытой автономией".

Среди основных союзников НАТО на востоке она назвала Японию, Индию и Индонезию.

По мнению министра, "Большая семерка" должна действовать как экономическое НАТО". "Если экономика партнера становится мишенью агрессивного режима, мы должны действовать, чтобы поддержать его. Один за всех и все за одного".

В конце Лиз Трасс подводит итог: "Геополитика вернулась". И снова вспомнила об Украине: "Агрессоры смотрят на то, что происходит в Украине. Мы должны убедиться, что они получают правильный мессидж".

С оригиналом речи можно ознакомиться здесь.

Какие основные выводы из слов Трасс?

1. "Возвращение геополитики", которое провозгласила Лиз Трасс - это не что иное как сворачивание проекта глобализации. А точнее - ее фрагментирование и "выбрасывание" из нее тех или иных стран.

Слова этого министр не произносила. Но несколько раз подчеркнула, что старые правила, по которым в мировую экономику включалось любое государство и было способно зарабатывать на глобальном рынке деньги - больше работать не должны. Отметим, что в наибольшей степени от глобализации выигрывали страны третьего мира, которые за счет более низких налогов и более дешевой рабочей силы оказывались более конкурентособными, чем страны Запада, в которых сворачивалось производство, переносясь в "третий мир".

Теперь же, по логике Трасс, всем странам необходимо будет прежде всего соответствовать "правилам", а если нет - они будут выдавливаться с рынков Запада и союзных или подконтрольных ему государств.

Перечень правил не оглашается - то есть речь о соответствии той или иной страны неким негласным установкам Лондона и его союзников.

Учитывая, что недвусмысленные угрозы прозвучали в адрес второй экономики мира - Китая, а также первой по территории страны мира - России, они рассматриваются как противники нарождающейся "открытой автономии". А значит, будучи ядерными державами, усилят формирование своих альянсов и союзов.

Таким образом, если манифест Лиз Трасс будет принят на вооружение, мир начнет фрагментироваться. А значит, проект глобализации, запущенный после краха СССР, будет, как уже говорилось, свернут. И мы снова вернемся в эпоху новой "холодной войны" между разными геополитическими блоками.

В этом смысле речь главы Форин Офиса можно сравнить с речью еще одного британца - Уинстона Черчилля о "железном занавесе", с которой в 1946 году, как считается, началась "холодная война" Запада против Москвы.

Видимо, такой расклад Британию устраивает. Поскольку Запад и его союзников Трасс, видимо, считает наиболее мощным блоком, который сможет обеспечить себе доминирование. Особенно, если к нему безоговорочно присоединится Индия.

В этом смысле "битва за Индию", которая Западом, отметим, еще не выиграна, становится решающей для жизнеспособности той конструкции, которую проектирует Великобритания.

Не так проста ситуация и с Китаем. Его экономика в сравнении с российской колоссальна. И если санкции против РФ бумерангом бьют по ценам во всем мире, то сложно себе представить, что будет, если аналогичным образом попробуют изолировать Китай.

Это по сути может означать полный коллапс той модели мировой экономики, которую мы знаем сегодня. С гигантскими негативными последствиям для самих западных стран, где начнется дефицит самых разных товаров и раскрутится новый виток инфляции.

2. Второй важный посыл - Украина. Трасс доносит мысль, что если позволить конкурирующим геополитическим проектам одержать там победу, авторитет западного блока будет подорван, и многие качнутся в сторону российско-китайского выбора или других альянсов.

Именно поэтому Лондон призывает, не считаясь с экономическими издержками, помогать Украине победить РФ на поле боя.

Впрочем, неизвестно, до какой степени этот призыв будет услышан, к примеру, Евросоюзом. Зависимость промышленного центра ЕС - Германии - от российского газа является огромной. А отказ от него чреват экономическим кризисом у немцев, который уже и так подступает, но может быть куда сильнее.

Сама Британия почти наполовину обеспечивает себя газом собственной добычи, остальное докупая у Норвегии, а также импортируя сжиженное топливо. Поэтому от российского газа Лондон сравнительно легко отказался.

Как и США - крупнейший производитель сланцевого газа. Который, к слову, резко набирает рентабельность, если дорожает обычный природный газ (а именно это и происходит вследствие лоббируемого на Западе "зеленого перехода", а также войны в Украине).

Иными словами, манифест Лиз Трасс - это пока не устоявшаяся, а гипотетическая реальность, которую пытаются построить в Британии.

В то же время, многие из тезисов Трасс уже реализуются.

Например, в оборонной сфере, где формируются антикитайские альянсы в тихоокеанском регионе. Также оттачиваются совместные санкционные механизмы. Но удастся ли Западу построить более монолитную, чем сейчас, структуру и с ее помощью победить в новой "холодной войне" - это пока большой вопрос.