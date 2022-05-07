Британский премьер-министр Борис Джонсон провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и призвал его не вести переговоры на условиях России и не идти ей на уступки.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте британского правительства.

"Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился убеждением, что Украина победит при поддержке необходимого уровня оборонительной военной помощи. Он настойчиво призывал избегать любых переговоров с россиянами на условиях, которые бы придали правдоподобности фальшивому нарративу Кремля относительно вторжения, но подчеркнул, что это решение зависит от украинского правительства", - сказано в пресс-релизе.

Также в тексте говорится, что собеседники "единодушно осудили смертоносную глупость Путина и договорились более тесно координировать долгосрочную безопасность и экономическую поддержку Украины, а также меры по изоляции России".

Они также разделили обеспокоенность по поводу последствий вторжения в Украину для мировых цен на энергоносители и продукты питания и договорились работать через G7, чтобы смягчить последствия внутри страны и для развивающихся экономик.

К слову, о том, что Джонсон приезжал в Киев отговаривать Зеленского от компромиссов с Путиным, на днях сообщали в Украине.

Но на Банковой эту версию опровергли.