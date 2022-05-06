Президент США Джо Байден проведет виртуальное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами G7. Мероприятие состоится в воскресенье во время заседания форума G7.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США.

"В воскресенье утром президент Байден примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 под председательством канцлера Германии Шольца. К лидерам присоединится президент Украины Зеленский. Они обсудят последние события в войне России против Украины и ее глобальные последствия, демонстрацию поддержки Украины и будущее Украины и демонстрацию неизменного единства G7 в нашем коллективном ответе, в том числе путем наложения серьезных санкций за войну Путина", - сказал представитель Совета нацбезопасности США.

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