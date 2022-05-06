Еврокомиссия предложила отложить введение эмбарго на нефть из РФ на три месяца, пишет Reuters. По данным источника издания из ЕС, политическое объединение корректирует план нефтяных санкций против России, чтобы привлечь на свою сторону сопротивляющиеся государства.

Скорректированное предложение, которое будут обсуждать представители ЕС на встрече в пятницу 6 мая, будет включать трехмесячный переходный период до введения запрета на морские перевозки российской нефти вместо первоначального одного месяца.

Это также повлечет за собой помощь с инвестициями в модернизацию нефтяной инфраструктуры и смягчение последствий санкций.

Напомним, ЕС прилагает усилия для того, чтобы все его члены присоединились к запрету на импорт российских энергоносителей. Но, несмотря на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность единогласной поддержки, часть стран оказывает сопротивление - это Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не примет эмбарго на нефть, а санкции приведут к росту цен. Скептически настроены и в Словакии, где считают, что нефтяное эмбарго России уничтожит экономику Европы.

Тем не менее, Германия (один из крупнейших импортеров углеводородов) одобрила нефтяное эмбарго, что дает новый стимул для реализации планов. Например, в ЕС уже высказывают предложения о введении полного эмбарго на нефть из РФ через 9 месяцев, учитывая затруднительность такого шага в более короткие сроки.

На фоне этого война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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