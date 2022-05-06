Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении 9 месяцев. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью газете "Мессаджеро", указав на затруднительность такого шага в более короткие сроки.

"Наше предложение - ввести эмбарго, в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям", - сказал он.

Часть стран ЕС (Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария) отказывается принимать шестой пакет санкций в отношении России. Они считают, что нефтяное эмбарго навредит им больше, чем России.

Напомним, что Венгрия уже заявила, что будет блокировать решение о нефтяном эмбарго.

В Словакии также считают, что нефтяное эмбарго России уничтожит экономику Европы.

Решения же в ЕС принимаются консенсусом.

Напомним, в Украине уже 72-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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