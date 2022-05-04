Венгрия хочет ветировать предложение Евросоюза о введении эмбарго на российскую нефть
Венгрия собирается наложить вето на предложение Евросоюза о введении эмбарго на российскую нефть.
Об этом заявил в программе ВВС Hard Talk секретарь по связям с общественностью правительства Венгрии Золтан Ковач.
Ковач назвал предложение ЕС неприемлемым и отметил, что оно разрушит экономику Венгрии.
Ранее Еврокомиссия представила новый пакет санкций в отношении Москвы, в рамках которого предлагается постепенно ввести полное эмбарго на импорт российской нефти. Для этого необходимо согласие всех 27 стран - членов ЕС, однако четыре страны – Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия – сегодня выступили против.
Переговоры стран ЕС по вопросу эмбарго продолжатся завтра.
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