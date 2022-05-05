Во Франции сообщили, когда ЕС примет решение по поводу эмбарго на российскую нефть
Несмотря на заявления политиков, что нефтяное эмбарго России уничтожит экономику Европы, Евросоюз продолжает работать над его введением. Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что соглашение о введении эмбарго в ЕС может быть достигнуто к концу текущей недели.
Об этом чиновница сообщила в эфире радиостанции France Info.
Кроме того, источники в Брюсселе говорят, что нефтяное эмбарго Евросоюза будет введено в ближайшие два-три дня.
Правда, останется переходный период продолжительностью шесть и восемь месяцев. А Словакия, Венгрия и Чехия получат исключение в виде 32 месяцев отсрочки.
Между тем глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у стран Европейского Союза в настоящее время нет каких-либо планов по поводу отказа от российского газа.
Ранее "Страна" сообщала, что в Японии не будут отказываться от российской нефти сразу вслед за ЕС.