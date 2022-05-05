Несмотря на заявления политиков, что нефтяное эмбарго России уничтожит экономику Европы, Евросоюз продолжает работать над его введением. Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что соглашение о введении эмбарго в ЕС может быть достигнуто к концу текущей недели.

Об этом чиновница сообщила в эфире радиостанции France Info.

Кроме того, источники в Брюсселе говорят, что нефтяное эмбарго Евросоюза будет введено в ближайшие два-три дня.

Правда, останется переходный период продолжительностью шесть и восемь месяцев. А Словакия, Венгрия и Чехия получат исключение в виде 32 месяцев отсрочки.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у стран Европейского Союза в настоящее время нет каких-либо планов по поводу отказа от российского газа.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии не будут отказываться от российской нефти сразу вслед за ЕС.