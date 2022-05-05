Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у стран Европейского Союза в настоящее время нет каких-либо планов по отказу от российского газа.

Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции "Кадена СЕР", в четверг, 5 мая.

По словам главы Евросовета, "если нефть заместить возможно, то с газом все по-другому".

"Рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ - это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается", - сказал Шарль Мишель.

Напомним, ранее Bloomerg сообщало, что Евросоюз планирует сотрудничать со странами Африки, чтобы заменить импорт газа из РФ.

Вместе с тем, мы писали, что Еврокомиссия призвала страны ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России. Также проект Евросоюза направлен на подготовку блока к импорту как минимум 10 млн тонн водорода для замены газа к 2030 году.

Также сообщалось, что в ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть из-за Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии. Переговоры о деталях и механизме нефтяного эмбарго продолжаются сегодня.