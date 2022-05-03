ЕС планирует активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения поставок природного газа из РФ и снижения зависимости от России.

Об этом сообщается в проекте документа ЕС, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg.

Вместо сотрудничества с крупнейшим поставщиком - РФ, европейские страны обратиться к Нигерии, Сенегалу и Анголе, которые обладают практически неиспользованным потенциалом сжиженного природного газа.

Также проект Евросоюза направлен на подготовку блока к импорту как минимум 10 млн тонн водорода для замены газа к 2030 году.

"План ЕС по увеличению импорта СПГ на 50 млрд кубометров и увеличению поставок трубопроводного газа из других стран, кроме РФ, на 10 млрд кубометров предусматривает установление отношений с традиционными поставщиками на новой основе и расширения торговли с расширяющимися поставщиками", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия призвала страны ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России.

Вместе с тем, по данным "Оператора ГТС Украины", Европа наращивает заявки на поставку российского газа.