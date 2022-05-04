Сеть супермаркетов АТБ закрывает магазины и увольняет сотрудников из-за экономических потерь на фоне войны.

Об этом рассказал глава компании Борис Марков в интервью Forbes.

"Мы прекратили трудовые отношения с определенной частью сотрудников. В основном это работники неработающих магазинов и распределительных центров, к которым не было доступа", – рассказал он.

По его словам, почти 4500 работников сами уволились в связи с выездом за границу. Еще более чем 2000 сотрудников ушли на войну защищать Украину.

Из-за боевых действий компания потеряла два распределительных центра в Киевской области. Один разрушен полностью, другой - частично.

Распределительный центр в Херсонской области в первые дни войны оказался на неподконтрольной территории.

В Харьковской области еще один центр работает на 30% мощности из-за близости к зоне боевых действий.

"Мы были вынуждены приостановить работу около 200 магазинов. Отчасти потому, что они были повреждены, отрезаны от основных коммуникаций или из-за невозможности доставки товара. Отчасти из-за того, что наша логистика в первые дни переходила на новые рельсы", - заявил Марков.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.