Япония не будет в ближайшее время вводить эмбарго на нефть из РФ. У страны "ограниченные" энергетические ресурсы, поэтому ей будет трудно немедленно последовать примеру ЕС.

Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, передает Kyodo.

Он заявил, что стране "было бы трудно немедленно последовать" примеру ЕС, ведь у Японии "ограниченные ресурсы" в энергетике.

Он заявил, что странам, которые могут ограничить импорт энергоресурсов из России, важно координироваться и добавил, что Япония готова обсуждать новые санкции против России в рамках G7, придерживаясь предложения президента США Джо Байдена.

По данным Reuters, в прошлом финансовом году на нефть из России пришлось 4% всего нефтяного импорта Японии, российский газ отвечал за 9% японского импорта, российский уголь – за 11% угольного импорта.

Ранее Токио назвал Курилы оккупированной Россией территорией, а в Кремле Японию признали "недружественной страной".

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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