Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не пример введение эмбарго на российскую нефть. По его мнению, Евросоюз в целом также не готов реализовать предложенные Еврокомиссией санкции в отношении российской нефти.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Он заявил, что если Еврокомиссия настаивает на введении эмбарго на российскую нефть, ей придется нести ответственность за "исторический провал в процессе евроинтеграции". По его мнению, предложенные Еврокомиссией санкции против РФ приведут к дальнейшему росту цен на энергоносители без каких-либо смягчающих мер со стороны ЕС.

"Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах", - газета Financial Times цитирует премьера.

Ранее мы писали, что Евросоюз до 9 мая объявит о шестом пакете санкций против РФ. В нем может быть нефтяное эмбарго, страны планируют отказаться от поставок нефти в течение 6-8 месяцев.

Также мы писали, что Венгрия и Словакия были несогласны с таким планом, исключить страну из списка на эмбарго также просила Чехия.

Недавно появилась новость о том, что Венгрия собирается наложить вето на предложение Евросоюза о введении эмбарго на российскую нефть, а в Словакии считают, что нефтяное эмбарго России уничтожит экономику Европы.