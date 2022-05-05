Индия считает покупку российской нефти выгодной сделкой, независимо от дипломатических издержек. Нью-Дели видит в нынешний ситуации способ восстановить экономику после пандемии.

Об этом пишет The New York Times.

Поскольку российская нефть запрещена в США, а Европа планирует ввести эмбарго, Индия может покупать нефть со значительными скидками.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы также могут использовать сырую нефть для производства, например, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей, потом продавать их за границу с большей, чем обычно, маржей.

По мнению аналитиков, поскольку Индия использует войну в Украине в целях восстановления своей экономики после пандемии, торговля между ней и Россией, вероятно, увеличится по мере затягивания конфликта.

Это может еще больше осложнить усилия Америки и Европы, направленные на подавление российской экономики.

Ранее "Страна" писала, что Индия намерена покупать нефть из РФ со скидкой - по 70 долларов за баррель, в то время как стоимость нефти на мировом рынке - более 100 долларов за баррель.

Также накануне в Японии заявили, что не будут отказываться от российской нефти сразу вслед за ЕС.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.