Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен подписать новый пакет военной помощи Украине в размере не менее 100 миллионов долларов. Это будет последний из серии пакетов, направленных на то, чтобы помочь Киеву отразить вторжение России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

В агентстве напомнили, что после вторжения России 24 февраля США в срочном порядке отправили Украине вооружения на сумму 3,4 миллиарда долларов, включая гаубицы, зенитные системы Stinger, противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и беспилотники Ghost.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что последний пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для гаубиц. Пентагон заявляет, что уже отправил около 184 000 артиллерийских снарядов.

По словам двух официальных лиц, объявление о новом пакете помощи может быть сделано уже в течение следующих 24 часов.

В прошлом месяце Байден предложил Украине пакет помощи в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

Как писала "Страна", 9 мая Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины.

Также мы рассказывали, что лидеры G7, включая Байдена, проведут в воскресенье видеозвонок с президентом Украины Владимиром Зеленским.