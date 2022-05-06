В МИД Германии похвалили немцев за отсутствие поддержки поставок оружия Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок считает сильной стороной немецкого общества отсутствие ликования по поводу поставок танков Украине, "потому что ясно одно - это оружие убивает".
Об этом Бербок заявила в интервью Der Spiegel.
Она заявила, что поставка оружия Киеву - вынужденная мера для прекращения войны.
"Как правительство мы должны принимать решения не по настроению, а из чувства ответственности за будущее нашей страны. Эта ответственность включает в себя поддержку Украины, которая также защищает нашу европейскую безопасность. И я считаю сильной стороной нашего общества то, что сейчас нет ликования по поводу новых поставок танков. Потому что ясно одно - это оружие убивает", - заявила она.
Отметим, что согласно опросам менее половины жителей Германии поддерживают поставки наступательного и тяжелого вооружения Украине.
Недавно люди кричали "лжец!" Шольцу, когда он выступал на митинге за поставку оружия в Украину.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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