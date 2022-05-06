Глава МИД Германии Анналена Бербок считает сильной стороной немецкого общества отсутствие ликования по поводу поставок танков Украине, "потому что ясно одно - это оружие убивает".

Об этом Бербок заявила в интервью Der Spiegel.

Она заявила, что поставка оружия Киеву - вынужденная мера для прекращения войны.

"Как правительство мы должны принимать решения не по настроению, а из чувства ответственности за будущее нашей страны. Эта ответственность включает в себя поддержку Украины, которая также защищает нашу европейскую безопасность. И я считаю сильной стороной нашего общества то, что сейчас нет ликования по поводу новых поставок танков. Потому что ясно одно - это оружие убивает", - заявила она.

Отметим, что согласно опросам менее половины жителей Германии поддерживают поставки наступательного и тяжелого вооружения Украине.

Недавно люди кричали "лжец!" Шольцу, когда он выступал на митинге за поставку оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.