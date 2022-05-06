Германия передаст Украине 7 самоходных артиллерийских установок PzH 2000, которые сейчас находятся на текущем ремонте, и бундесвер в них в настоящее время срочно не нуждается. Договоренность об этом достигнута.

Об этом заявила министр обороны Кристине Ламбрехт в ходе визита Словакию, передает Deutsche Welle.

По словам главы ведомства, Германия обучит украинских военных обращению с этим САУ.

PzH 2000 - 155-мм артиллерийская установка с автоматической системой зарядки с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Оснащена точной системой наземной навигации. Дальность выстрела - 30 км.

Напомним, Германия также может передать Украине радиолокационные системы Cobra, которые быстро находят вражескую артиллерию.

Также мы писали о том, что президент США и федеральный канцлер Германии договорились о том, что их страны не признают изменение границ Украины после войны.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.