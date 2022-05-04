Германия может передать Украине радиолокационные системы Cobra, что позволит значительно повысить точность гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, для поставки Украине могут быть доступны от 3 до 5 систем из тех 19, которые находятся в запасе Бундесвера.

Радарная технология Cobra (Counter Battery Radar) является системой артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибра от 80 миллиметров и выше.

Радар сможет выявить 40 огневых позиций за две минуты.

Стоимость системы - 50 миллионов евро.

Ранее Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первомайской речи в Дюссельдорфе выступил за поставки оружия Украине. Он заявил, что "уважает пацифизм", но в случае с Украиной ему "не время".

Напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.