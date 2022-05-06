Скандальный посол Украины в Германии Андрей Мельник не хочет извиняться перед канцлером ФРГ Шольцем за то, что он назвал его "обиженной ливерной колбасой" после того, как последний отказался от поездки в Киев.

Об этом пишет Der Spiegel.

"Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни", - заявил Мельник.

Ранее Шольц заявил, что не поедет в Киев до тех пор, пока там не побывает президент Германии Штайнмайер.

Также напомним, что в середине апреля визит Штайнмайера сорвался из-за того, что украинская сторона отказалась его принимать. Он хотел поехать в столицу с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в итоге совершили визит без него.

После этого экс-глава МИД ФРГ обвинил Мельника в распространении теорий заговора с целью дискредитировать Штайнмайера и назвал "неслыханным" отказ Киева принять его.

Вместе с тем, посол Украины в ФРГ раскритиковал Шольца за "вялую" политику относительно финансовой и военной помощи Украине

Кроме того, канцлер ФРГ назвал "проблематичным" отказ властей Украины принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера и напомнил, сколько экономической и военной помощи Украина получает от Берлина.