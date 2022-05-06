Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь раскритиковал поставки оружия Украине, заявив, что они не способствуют миру.

Цзюнь сказал, что для разрешения конфликта необходимы переговоры между Москвой и Киевом. Он также добавил, что в данном случае не может быть победителей.

По его мнению, продвижение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и "посеяло семена конфликта".

Заявления дипломата комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

"В общем и целом Китай продолжает в своих заявлениях поддерживать российскую трактовку причин начала войны в Украине", - отметил канал.

Как писала "Страна", в китайских СМИ называют США главным виновником "российско-украинского кризиса".

Также мы сообщали, что Китай не оказывает России прямой военной и экономической поддержки, но критикует антироссийские западные санкции.