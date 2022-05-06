Представитель Китая в ООН раскритиковал поставки иностранного оружия Украине
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь раскритиковал поставки оружия Украине, заявив, что они не способствуют миру.
Цзюнь сказал, что для разрешения конфликта необходимы переговоры между Москвой и Киевом. Он также добавил, что в данном случае не может быть победителей.
По его мнению, продвижение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и "посеяло семена конфликта".
Заявления дипломата комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".
"В общем и целом Китай продолжает в своих заявлениях поддерживать российскую трактовку причин начала войны в Украине", - отметил канал.
Как писала "Страна", в китайских СМИ называют США главным виновником "российско-украинского кризиса".
Также мы сообщали, что Китай не оказывает России прямой военной и экономической поддержки, но критикует антироссийские западные санкции.