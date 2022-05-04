Половина населения Италии выступает против поставок тяжелого вооружения, и лишь немногим менее 40 процентов выступают за них.

Об этом сообщает Тagesschau со ссылкой на главу фонда Фридриха Эберта в Риме Тобиаса Мёршеля.

По его словам, то же самое относится и к другим важным вопросам, касающимся будущего Украины.

"Меньшинство итальянцев выступает за скорейшее вступление Украины в ЕС", – сообщил Мёршель.

Ранее появились результаты аналогичного опроса в Германии, согласно которому 46% жителей Германии поддерживают поставки наступательного и тяжелого вооружения Украине, а 44% выступают против. Причем месяц назад эти цифры составляли 55% и 33% соответственно.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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