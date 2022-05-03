Стремление вооружить Украину истощает американские военные запасы.

Об этом сообщает АР.

"Самолеты почти ежедневно вылетают с базы ВВС Довер в Делавэре – громоздкие C-17, нагруженные джавелинами, стингерами, гаубицами и другим снаряжением, – отправляются в Восточную Европу для пополнения запасов украинских вооруженных сил в их войне с Россией.

Влияние этого оружия, которое изменит правила игры, — это именно то, на что президент Джо Байден надеялся обратить внимание, когда посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, где производятся переносные противотанковые комплексы Javelin.

Но визит Байдена также привлекает внимание к растущему беспокойству по поводу того, смогут ли США выдержать ритм поставки огромного количества оружия в Украину, сохраняя при этом достаточный запас, который им может понадобиться, если где-то вспыхнет новый конфликт", – пишет АР.

Напомним, Нэнси Пелоси после визита в Киев высказалась о пределах поставок оружия Украине.

Ранее мы писали, что американские эксперты опасаются выхода войны за пределы Украины и альянса России с Китаем.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.