Мир вступает в эпоху большей нестабильности, во время которой вероятность столкновения между великими державами растет, а не уменьшается.

Об этом заявил глава комитета начальников штабов армии США Марк Милли в ходе слушаний, посвященных бюджетным ассигнованиям.

"Мы вступаем в эпоху большей нестабильности, потенциал столкновения между великими державами сегодня растет, а не уменьшается", - заявил Милли

Он добавил, что сегодня США приходится противостоять двум великим державам: России и Китаю - каждая из которых преследует цель "фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок".

Говоря о российском вторжении в Украину, Милли назвал эти события "крупнейшей угрозой безопасности Европе, а возможно, и всему миру, за более чем 40 лет" его военной карьеры.

Напомним, США обещают вскоре обнародовать стратегию президента Джо Байдена, как победить в противостоянии с Китаем.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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