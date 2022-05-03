В США заявили о росте вероятности столкновения между великими державами
Мир вступает в эпоху большей нестабильности, во время которой вероятность столкновения между великими державами растет, а не уменьшается.
Об этом заявил глава комитета начальников штабов армии США Марк Милли в ходе слушаний, посвященных бюджетным ассигнованиям.
"Мы вступаем в эпоху большей нестабильности, потенциал столкновения между великими державами сегодня растет, а не уменьшается", - заявил Милли
Он добавил, что сегодня США приходится противостоять двум великим державам: России и Китаю - каждая из которых преследует цель "фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок".
Говоря о российском вторжении в Украину, Милли назвал эти события "крупнейшей угрозой безопасности Европе, а возможно, и всему миру, за более чем 40 лет" его военной карьеры.
Напомним, США обещают вскоре обнародовать стратегию президента Джо Байдена, как победить в противостоянии с Китаем.
Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.
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