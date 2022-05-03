В Украину прибыла очередная партия военной помощи от США. На этот раз прибыли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды для американских гаубиц. Их доставил военно-транспортный самолет ВВС США.

На опубликованных фото запечатлен процесс выгрузки снарядов из самолета.

Напомним, в Пентагоне отчитались о поставке в Украину 80 процентов выделенных нам американских гаубиц M777.

Как сообщалось, на днях Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о ленд-лизе для Украины. Закон существенно облегчает поставки оружия в Украину. Акт о ленд-лизе дает президенту США полномочия помогать стране, чья оборона признается жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.