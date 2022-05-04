Президент США Джо Байден снова оговорился. На этот раз перепутал, куда США передавали Javelin, заявив, что поставки шли в Россию.

Он оговорился во время визита на завод в штате Алабама, где производят ПТРК для Украины и где президент США выступил с речью.

"Прежде чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть Javelin и другие системы для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова", - сказал глава Белого дома.

Ранее "Страна" рассказывала, как во время выступления в апреле Байден перепутал Украину с Китаем. Говоря о продовольственном кризисе, он назвал КНР одним из крупнейших производителей пшеницы.

А в феврале Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал тогда Байден.