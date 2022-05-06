Президент США Джо Байден 9 мая подпишет принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Об этом сообщила на брифинге 6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине", - сказала она.

"Страна" сообщала, что 7 апреляСенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России. А 28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о ленд-лизе для Украины.

Мы подробно объясняли, что такое ленд-лиз для Украины и как он поменяет ситуацию на фронте.