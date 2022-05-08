Первая леди США Джилл Байден приехала в Украину, где посетила центр для эвакуированных.

В Twitter она сообщила, что поездка приурочена ко дню матери.

"Вместе мы едины для Украины. Надеюсь, находясь здесь, я смогу передать миру, насколько их сила и стойкость вдохновляют мир, и напомнить им, что они не одиноки", - написала супруга Байдена.

Также она отметила, что "как мать", может только представить, "какое горе и тревогу они должны испытывать каждый день из-за неспровоцированного нападения России".

При этом закарпатский журналист Виталий Глагола заявляет, что Байден была в Ужгороде, где встретилась с супругой Владимира Зеленского.

Опубликовано видео ее кортежа.

Ранее сообщалось, что на выходных Байден должен был провести виртуальное совещание с Зеленским и лидерами G7. Но пока об этом не сообщалось.

А 9 мая Байден должен подписать законопроект о ленд-лизе для Украины.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".