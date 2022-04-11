Супруге и детям президента Украины Владимира Зеленского запретили остаться с ним в помещениях Офиса президента. С начала войны президент контактирует с семьей только по телефону.

Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала в интервью Vogue.

"В те первые дни я надеялась, что мы сможем остаться с ним. Но президентский офис превратился в военный объект, и нам с детьми запрещалось там оставаться. Нам приказали перебраться в безопасное место – если в Украине сейчас можно найти безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону", - заявила она.

Она также заявила, что не верила во вторжение до последней минуты. По ее словам, в день перед вторжением в семье и занимались обычными делами, но были напряжены, ведь повсюду "было много разговоров о возможном вторжении".

"Я проснулась где-то между 4 и 5 утра от стуков. Я не сразу поняла, что это взрыв. Мужа не было в постели. Но когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюме "Началось", – это все, что он сказал", - вспоминает она.

По ее словам, на тот момент ее волновали дети. Муж попросил подождать дальнейших указаний и посоветовал собрать предметы первой необходимости и документы, "и ушел из дома", – сказала Зеленская.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.