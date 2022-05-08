Во время своего визита в Украину Первая леди США Джилл Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской.

Примечательно, что эта встреча произошла в День матери. На видео встречи жен политиков видно, что Джилл и Елена обнимаются перед одной из школ. Первая леди США подарила Зеленской букет. После этого Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, в которой поселили внутри перемещенных лиц из областей Украины, где продолжаются боевые действия.

Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США.

Кроме посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах. Визит в Ужгород держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече присутствовала только пресс-служба Белого дома.

Отметим, что Джилл Байден - не единственный высокий гость, посетивший Украину сегодня. Также в Киев приехали премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.

Кроме того, 8 мая глава немецкого Бундестага Бербель Бас прибыла в Киев.