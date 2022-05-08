Посольство США в Киеве может заработать в течение ближайших недель, а посольство Канады уже открылось
США отправляют группу дипломатов в Киев, чтобы возобновить работу посольства в ближайшие недели.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.
"Администрация президента США Джо Байдена отправляет группу американских дипломатов обратно в посольство США в Киеве так, чтобы это совпало с отмечаемым в России 9 мая Днем Победы, когда страна празднует победу над нацистской Германией во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
По данным одного из американских чиновников, это делается в том числе с целью противостояния "российской пропаганде вокруг войны в Украине, которую США ожидает услышать от Кремля 9 мая".
Кроме того, источники в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили CBS, что в Вашингтоне надеются возобновить работу самого посольства в Киеве в ближайшие недели.
Между тем сегодня посольство Канады возобновило работу в Киеве. Приехавший в Украину премьер-министр Джастин Трюдо принимал участие в поднятии канадского флага у здания посольства.
Журналист Пол Уоркмен сказал, что большую часть сегодняшнего дня Трюдо провел с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее мы писали, что посольство США с новой главой планируют вернуться в Киев к концу мая. По словам посла Бриджит Бринк, сотрудники посольства планируют некоторое время ездить из Польши в Украину. Потом останутся во Львове, а уже к концу месяца вернутся в Киев.
Также "Страна" сообщала, что мэр Варшавы запретил посольству РФ проводить празднование 9 мая в столице Польши.