Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его посольство в Украине вернулось из Львова в Киев.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр пояснил, что в последнее время ситуация в области безопасности в Киеве улучшилась. По его словам, возвращение венгерских дипломатов в украинскую столицу является оправданным, поскольку там "они могут поддерживать связь с украинскими государственными органами и при необходимости оказывать помощь гражданам Венгрии и других стран ЕС".

Сийярто добавил, что переезд был завершен на выходных, и посольство в Киеве уже работает.

Напомним, посольство США с новой главой планируют вернуться в Киев к концу мая.

Ранее мы писали, что в Киев вернулись посольства Азербайджана и Нидерландов.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

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