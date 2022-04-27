Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки возвращаются во Львов и готовятся к переезду в Киев.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте посольства США в Киеве.

"Этот визит стал первым шагом к более регулярным поездкам в ближайшем будущем. Продолжается подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", - говорится в сообщении.

По данным источников в дипломатических кругах, в Киев посольство может вернуться в районе 15 мая, если будет позволять ситуация с безопасностью.

Напомним, вчера Блинкен заявил, что впервые с начала войны США решили вернуть в Украину своих дипломатов. Детали пребывания дипломатов в Украине сообщил CNN со ссылкой на свой источник в Госдепе. По его словам, американские дипломаты 26 апреля прибыли с однодневным визитом во Львов из Польши. Далее Госдеп будет следить за ситуацией с безопасностью в Украине, после чего примет решение о переезде дипломатов в столицу.

В середине февраля посольство США эвакуировалось из Киева на фоне тогда еще "угроз российского вторжения в Украину".

Также мы писали, что 7 апреля в Киев вернулся первый из эвакуировавшихся иностранных дипломатов - посол Литвы.