Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что направляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для поражения территории РФ.

"Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы с его помощью наносить удары по российской территории", - сказал Ди Майо.

Ранее мы писали, что половина населения Италии выступает против поставок тяжелого вооружения, и лишь немногим менее 40 процентов выступают за них.

Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.