В Италии заявили, что направляемое Киеву оружие нельзя использовать для поражения территории РФ
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что направляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для поражения территории РФ.
"Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы с его помощью наносить удары по российской территории", - сказал Ди Майо.
Ранее мы писали, что половина населения Италии выступает против поставок тяжелого вооружения, и лишь немногим менее 40 процентов выступают за них.
Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.