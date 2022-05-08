Правительство Португалии приняло решение передать Вооруженным Силам Украины 15 гусеничных бронетранспортеров типа М113 и пять гаубиц М114 калибром 155 мм. Эта техника и вооружение будут взяты напрямую из строевых частей португальской армии, все логистические заботы взять на себя обещает Пентагон. Об этом пишет издание SOL со ссылкой на свои источники в Минобороны Португалии.





Стоит отметить, что Украина просила у Португалии более мощное оружие для ВСУ. Президент Зеленский 22 апреля обращался в парламент страны и просил передать Вооруженным Силам Украины танки Leopard 2, бронетранспортеры и противокорабельные ракеты Harpoon.

Напомним, Британия анонсировала выделение Украине финансовой помощи на $1,6 миллиарда. А глава "Роскосмоса" Рогозин угрожает Илону Маску за помощь Украине "Старлинками".

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".