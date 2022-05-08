Великобритания выделит дополнительно $1,6 миллиарда (1,3 млрд фунтов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил глава Минфина Соединённого Королевства Риши Сунак.

В британском правительстве заявляют, что это самый высокий уровень финансовой поддержки со времён войн в Ираке и Афганистане, при этом они не уточнили на что именно будет потрачена эта сумма.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен согласовал выделение Украине еще $150 млн на военную помощь от США. Также мы сообщали, что президент Франции Макрон на инаугурации пообещал помогать Украине и намекнул на "националистическое искушение" России.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".