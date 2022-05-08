В Польше почти 57% населения выступает за отправку миротворческих войск в Украину. Таковы результаты опроса компании IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Против миротворчества на украинской территории 32,5% поляков.

Ранее президент Анджей Дуда заявлял, что границы между Польшей и Украиной исчезли. В РФ это восприняли как территориальные претензии Варшавы к Киеву. В Украине и Польше такой тезис опровергали и заявляли, что Россия пытается внести раскол между двумя странами.

Напомним, Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде через границу автоцистерн с горючим.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".