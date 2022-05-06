Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде автомобилей, перевозящих горючее.

Об этом сообщает "Укртрансбезпека" на своей странице в Facebook.

Перевозчикам горючего необходимо за сутки до пересечения границы пройти регистрацию.

Договоренность достигнута в результате переговоров Министерства инфраструктуры Украины с Министерством инфраструктуры и развития Польши.

Напомним, в Украине сохраняется сложная ситуация на рынке автомобильного топлива.

Ранее сообщалось, что правительство планирует направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля, чтобы уменьшить дефицит горючего, возникший после обстрела ряда украинских нефтебаз.

Вместе с тем Корниенко заявил, что проблема дефицита горючего в Украине решится в ближайшие дни, но цены вырастут. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус говорил, что ситуация на рынке улучшится с середины мая благодаря налаживанию "ритмичных поставок из стран Европы".

Мы также приводили прогноз, по которому бензин могут продавать по 100 гривен.

"Страна" подробно разбиралась, есть ли у властей топливный план и что в обозримом будущем произойдет с горючим и ценами.