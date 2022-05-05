Правительство планирует направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля, чтобы уменьшить дефицит горючего, возникший после обстрела ряда украинских нефтебаз.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины

По ее словам, у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тысячи тонн бензина и 41,4 тысячи тонн дизеля. Поэтому правительство приняло ряд решений, позволяющих дополнительно направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч дизеля

В свою очередь глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на брифинге заявил, что ситуация на рынке улучшится с середины мая благодаря налаживанию "ритмичных поставок из стран Европы".

"Идет ресурс, который уже законтрактован. Поэтому ожидается, что с середины мая будет улучшаться ситуация, и эти очереди пройдут, и можно будет спокойно заправляться на АЗС", - сказал Герус.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине ускоряется рост цен на бензин. "На заправке сказали - будет больше 80 за литр".

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.