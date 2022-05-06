В Украине сохраняется сложная ситуация с горючим. На АЗС или нули на стеллах, или длинные очереди. При этом там, где топливо есть, ценники высокие. Говорят даже о 90-99 гривнах за литр бензина А-95 (близкую к сотне цену водители обнаружили, в частности, в Днепропетровской области).

Заправщики утверждают, что такой космический тариф - это скорее исключение или даже "сбой электроники" (именно так некоторые поясняют заоблачные цифры на табло).

"Нет таких высоких цен", - говорит нам руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн.

Впрочем, водителей, которые, попав в затруднительное положение, платят фактически любые деньги за горючее, такие объяснения мало успокаивают.

"Не хочу никого пугать, но на фоне ажиотажа и дефицита ресурса цена может быть любой - и 100 гривен, и даже выше, верхней планки нет", - отмечает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Власти обещают, что уже с средины мая станет легче - на рынок планируют выбросить дополнительные резервы топлива. О том, что стало немного проще с поставками, говорят и заправщики.

Впрочем, они считают, что топливный дефицит продержится еще месяц.

"Нет точных сроков "улучшений" - проблемой нужно серьезно заниматься. Пока есть отдельные попытки взаимодействия компаний и власти. Но нет системной работы правительства над преодолением топливного кризиса", - добавил Рябцев.

Разбирались, что происходит с топливом и грозит ли нам бензин по 100 гривен за литр.

"Бензин может быть и по 100. Верхней планки нет"

5 мая Минэкономики обнародовало новый уровень предельных цен на бензин и дизель. Новая планка — 31,19 грн по бензину и 35,63 грн по дизелю, что с учетом максимальной розничной наценки составит 37,69 гривен на "обычный" бензин и 42,63 гривны - на дизель. Это только немного дороже предыдущих предельных цен.

Цифры выдали с опозданием - их должны были сообщить к 1 мая. Впрочем, этот факт особо ничего не меняет. Главное, что стало понятно — правительство пока не планирует отказываться от госрегулирования цен (на чем настаивают топливные сети).

Тем не менее, по ценам появилось послабление. Кабмин разрешил вообще не регулировать стоимость премиальных марок бензина и дизеля при условии, если на этой АЗС продаются и "обычные" аналоги по регулированной цене. Если же в продаже только премиальное горючее, цены на него могут превышать предельно допустимую планку только на 5%.

Чем это поможет - пока не совсем ясно. Но эксперты уже говорят, что может быть схема, когда на стелле станут указывать и "обычные" марки топлива по фиксированным ценам, и премиальные - по любой цене. Но при этом реально залить "обычное" недорогое горючее смогут далеко не все (к примеру, вам скажут, что топливо как раз только что закончилось) или по нему установят жесткие квоты (к примеру, по 5 литров в бак). То есть, водителям придется выбирать - или стоять в очереди и получить мизерный объем горючего, или переплатить и залить до полного.

Для заправщиков, как говорят они сами, остается критическим вопрос цены. Сети, напомним, настаивают на полной отмене госрегулирования. Говорят, что торгую в минус. По словам владельца сети Prime Дмитрия Леушкина, на опте цены на бензин и дизель ушли за 50 гривен, то есть продавать горючее по установленным Минэкономики ценам для заправок - сплошные убытки.

При этом продавцы все активнее обходят ограничения.

"Есть попытки продавать топливо по безналу - можно купить талоны и заезжать заправляться, даже если на стеллах - нули и в розницу ресурса якобы нет. При этом цены будут выше регулируемых, но там сложнее проконтролировать факты нарушений. Еще одна схема - продажа в обход кассового аппарата - за наличные", - говорит Рябцев.

По его словам, ценники ресурса, который можно купить без лимитов, разные - в зависимости от конкретной заправки и региона.

"Чем восточнее и ближе к зонам боевых действий, тем дороже", - говорит эксперт.

Впрочем, и на западе есть случаи торговли бензином по 80-85 гривен. В восточных регионах водители сообщают о ценниках в 90 и даже 99 гривен за литр.

Но средняя стоимость бензина и дизеля "без лимитов" - порядка 65-70 гривен за литр. Это именно тот ценник, по которому ресурс готовы приобретать корпоративные клиенты и фермеры.

"Поэтому у продавцов нет резона отпускать этот ресурс по 40 гривен в розницу", - сказал собственник одной из сетей АЗС.

Рябцев говорит, что верхней планки у рынка на сегодня нет - на фоне ажиотажа цена может быть и 100 гривен за литр, и даже выше. При этом эксперт считает, что государство не должно отказываться от госрегулирования цен.

"Бензин по 100 - это смерть экономики. Если бы речь шла о шубах или хрустале, я бы согласился с посылом, что цены должен отрегулировать рынок. Но в случае с топливом в военное время государство не должно снимать ограничения. Тем более, что налицо явные перегибы со стороны сетей. Не может ресурс у нас стоить как в Европе при том, что там 55% налогов в цене, а у нас только 7%. Логистика, на дороговизну которой все жалуются, это отнюдь не 50% в цене, а, максимум, 15%", — говорит Рябцев.

Когда закончится дефицит

Главная проблема сейчас - наличие топлива. Власти обещали решить проблему "в течение недели", но особых подвижек не наблюдается. Вчера глава профильного комитета ВР Андрей Герус назвал новые сроки - середина мая.

"Идет ресурс, который уже законтрактован. Поэтому ожидается, что с середины мая будет улучшаться ситуация, и эти очереди пройдут, и можно будет спокойно заправляться на АЗС", - отметил Герус.

Чтобы ускорить насыщение рынка, правительство планирует выбросить в продажу 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля. Для сравнения - у операторов на сегодня есть 22,5 тысяч тонн бензина и 41,4 тысячи тонн дизеля. То есть предложение по бензину вырастет более чем втрое, по дизелю - удвоится. По словам Рябцева, такие возможности действительно есть через систему Госрезерва.

Впрочем, пока неясно, с какой периодичностью будет поступать "государственное" топливо и как оно распределится по регионам, а именно от этого зависит главное - спадет ли ажиотаж и прекратят ли водители скупать топливо в канистры.

Как сказал нам руководитель отдела маркетинга сети "БРСМ Нафта" Александр Мельничук, пока ситуация остается сложной.

"Проблема - поиск ресурса и его доставка в Украину. Но у нас уже есть наработки, которые позволят нам за месяц добиться того, чтобы топливо было в наличии на АЗС по квотам отпуска в одни руки. Сегодня ситуация такова, что, к примеру, с утра горючее есть, потом заканчивается до следующего подвоза", - отмечает эксперт.

То есть месяц понадобится только для того, чтобы добиться наличия горючего по квотам отпуска в одни руки, о "безлимите" речь пока не идет. Серге Куюн считает, что к концу месяца, если все пойдет по плану, и рынок действительно начнет насыщаться предложением, лимиты не исчезнут, но увеличатся до 20-30 литров в одни руки.

Рябцев говорит, что называть какие -то сроки преодоления топливного кризиса сейчас вообще вряд ли стоит. По его словам, все зависит от того, будет ли системная работа правительства и трейдеров.

"Пока есть отдельные случаи взаимодействия, но нет плана мероприятий. Нужно упростить пересечение границы бензовозами - их должны пускать по зеленому коридору по режиму как для скоропортящейся продукции. Плюс потребуются межправительственные договоренности с Европой по временному смягчению требований для бензовозов на украинских номерах. Следует также решить проблему с бронью для водителей - по европейским нормам должно выезжать два водителя (для смены), у нас готовы выпускать только одного. По идее, должен быть подписан меморандум между Кабмином и представителями топливных сетей с четко прописанными обязательствами и ответственностью", — считает Рябцев.

"А-95" планирует организовать встречу участников рынка с заместителем министра инфраструктуры Мустафой Найемом уже 6 мая. Леушкин также сообщил о создании консультативного центра, где собирается информация от продавцов и покупателей топлива, предоставляется помощь в подготовке документов на бензовозы и т.д. Также, по его словам, немного упростилось пересечение границы бензовозами - на таможне их стали пропускать быстрее, без лишних проволочек. Но как быстро все это позволит насытить рынок ресурсом, и, главное, какими будут реальные цены - вопрос пока открытый.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, какой у власти план преодоления топливного дефицита.

Также мы рассказывали, почему в Украине ускоряется рост цен на бензин.