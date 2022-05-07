Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что новая фаза войны в Украине будет не менее опасна, чем то, что было в начале. Об этом он сказал, выступая в Вашингтоне.

Бернс заявил, что Путин "настроен так, что не может позволить себе проиграть", и поэтому ставки высоки.

По его словам, президент РФ "сделал большую ставку на вторую фазу наступления в Украине".

Напомним, что ситуацию на фронте по состоянию на 7 мая в своей сводке описал Генштаб ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.