В НАТО снова заявили, что в ближайшие недели в Украине ожидается еще более ожесточенное и интенсивное наступление России.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag.

По его оценку, в ближайшие недели Украине следует быть готовой к "наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большего разрушения жизненно важной инфраструктуры и жилых районов".

В Альянсе при этом не исключают, что война Украины и РФ займет годы. Чтобы этого не допустить, по словам Столтенберга, Запад активно вооружает Украину:

"В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие. Только так Киев сможет успешно отразить российское вторжение".

Столтенберг вновь отметил, что НАТО не намерено вводить в Украину войска: "Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не перекинулась на другие страны. Вот почему мы не направляем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО намеренно не является партией войны. В то же время мы увеличиваем количество войск и техники на восточном фланге НАТО для защиты наших членов".

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанне заявил, что в НАТО ожидают решающей фазы войны в Украине в ближайшие недели. Война станет еще интенсивнее и с большим количеством жертв.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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