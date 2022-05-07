В НАТО ожидают решающей фазы войны в Украине в ближайшие недели. Война станет еще интенсивнее и с большим количеством жертв.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанне в интервью Al Jazeera

"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими", - заявил он.

По его прогнозам, война в Украине будет продолжаться. Она будет интенсивнее, а также принесет еще больше жертв.

Но Россия, как полагает Джоанне, постарается не впутывать в нее еще и НАТО. И в самом Альянсе отмечают, что стремятся избежать соответствующего хода событий.

Отметим, что в ожидании ядерной войны после начала боев в Украине резко вырос спрос на бункеры и бомбоубежища в Европе.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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