В Финляндии обещают вскоре объявить решение касательно НАТО и призывают ЕС отказаться от газа и нефти из РФ
Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с Россией из-за ситуации в Украине и в ближайшее время определится касательно возможного вступления в НАТО.
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью газете Nikkei.
Также она сообщила, что Финляндия поддерживает предложение Еврокомиссии по эмбарго на нефть из РФ и будет выступать за санкции в отношении газового сектора также.
По ее словам, Финляндия сможет отказаться от российского ископаемого топлива "в ближайшие несколько месяцев".
Тем временем в США уже даже назвали срок подачи запроса на вступление в НАТО Финляндией и Швецией.
При этом президент Хорватии пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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