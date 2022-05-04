Финляндия перебрасывает военную технику к границам Росcийской Федерации.

Соответствующее видео появилось в соцсетях, также об этом пишет Global Happenings.

На кадрах видно, что по железной дороге едут составы военной техники - танки и БМП.

По данным издания, к финско-российской границе были отправлены два состава техники с танками Leopard 2A6, БМП, БТР и гусеничными тягачами.

"Исходя из того, сколько указанной бронетехники находится на вооружении Финляндии, они направили к границам России почти половину своих бронетанковых сил", - пишет издание.

Пока официальных заявлений от Финляндии по поводу причин отправки тяжелой техники к российской границе нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия готовится весной этого года подать заявку на вступление в НАТО. Парламент страны поддержал ее вступление в Альянс. По данным СМИ, Финляндия примет решение о подаче заявки в НАТО 12 мая.

Вместе с тем, Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях возможного вступления в НАТО.

Кроме того, сообщалось, что в Финляндии готовятся к прекращению поставок российского газа в течение месяца.