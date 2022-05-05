Официальный запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО будет готов к очередной встрече альянса, которая состоится в конце июня. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис.

Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил, он коснулся темы возможного присоединения Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому блоку. Тиллис сообщил, что две недели назад с другими американскими законодателями провел в Брюсселе консультации о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

"И я вчера встречался с должностными лицами Швеции. В соответствии со всеми признаками, ко времени проведения саммита НАТО в конце июня у нас будет официальный запрос Финляндии и Швеции на присоединение", - сказал Тиллис.

"Мы здесь будем делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Считаю, что он получит широкую двухпартийную поддержку. Но Финляндия и Швеция будут находиться в "серой зоне" в период от подачи заявки до ее одобрения членами НАТО", - добавил Тиллис.

В свою очередь министр Сухопутных войск США Кристин Уормут, принимавшая участие в слушаниях, выразила мнение, что и Финляндия, и Швеция в случае вступления в НАТО станут "поставщиками, а не потребителями безопасности".

"И я с нетерпением жду их превращения в членов альянса", - подчеркнула Уормут.

При этом начальник штаба американских Сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл охарактеризовал на слушаниях Финляндию и Швецию как страны, являющиеся "очень хорошими партнерами" США в военной сфере.

Между тем в правящей Социал-демократической партии Швеции назревает раскол из-за вступления страны в НАТО.

Ранее "Страна" писала, что в Европе опасаются, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может быть расценено как огромная провокация.