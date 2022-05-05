Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО может быть расценено как "огромная провокация". О дилемме с безопасностью, с которой столкнулись страны в преддверии решений по поводу НАТО пишет Finantial Times со ссылкой на заявление неназванного европейского дипломата.

"Присоединение к НАТО было бы огромной провокацией", - заявил один из европейских дипломатов.

Издание пишет, что "российский военный самолет, ненадолго вошедший в воздушное пространство Швеции в пятницу, был истолкован как неприкрытое предупреждение" стремящейся в НАТО стране.

Вступление в НАТО будет означать, что Швеция и Финляндия подпадают под действие статьи 5 обязательства о коллективной обороне, которое гарантирует, что нападение на одного члена вызовет реакцию всего альянса.

Финляндия и Швеция опасаются за свою безопасность в процессе вступления в НАТО, которое может продлиться месяцы. Однако Вашингтон и Лондон обещают им помощь в случае враждебных действий со стороны России, сообщает издание.

При этом в России заявляли, что вступление Швеции и Финляндии в Северо-Атлантический альянс будет расценено как провокация. Ранее официальный представитель МИД России Сергей Беляев предупреждал страны о возможных ответных мерах в случае вступления в НАТО.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ожидают решения Швеции и Финляндии по возможному вступлению в НАТО до начала предстоящего саммита альянса в Мадриде 28-30 июня 2022 года.

Между тем в США заявили, что поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Как пишут финские СМИ, Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже совсем скоро - 12 мая.

Тем временем в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.