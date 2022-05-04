В правящей Социал-демократической партии Швеции назревает раскол из-за вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает The Guardian.

Первые признаки негативной реакции на возможную заявку Швеции о вступлении в НАТО появились в среде социал-демократов в начале мая, когда страна и соседняя Финляндия, как ожидается, быстро придут к решению присоединиться к альянсу.

Социал-демократы стремятся избежать раскола по вопросу, который бросает вызов почти 200-летнему шведскому нейтралитету. Однако местные СМИ сообщили, что министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл, которая также является председателем федерального совета женского крыла социал-демократов, сказала, что фракция имеет "долгую историю и борьбу в вопросах, касающихся мира, разоружения и разрядки".

"Мы в федеральном совете решили придерживаться наших решений о том, что Швеция должна быть нейтральной в военном отношении и стоять вне НАТО", - сказала Страндхелл.

Ранее "Страна" сообщала, что Финляндия примет решение о подаче заявки в НАТО 12 мая.

Также мы писали, что правительство Швеции против референдума о членстве страны в НАТО.